Laut bisherigen Ermittlungen soll der Mann zuvor mehrere Stunden mit der Jugendlichen verbracht und ihr Vertrauen gewonnen haben, bevor es zu dem mutmaßlichen Übergriff kam. Ob sich die beiden bereits kannten oder an diesem Nachmittag erstmals begegneten, ist noch unklar.<BR \/><BR \/>Die Jugendliche erzählte ihren Eltern von dem Vorfall und erstattete Anzeige bei den Carabinieri. Eine anschließende Untersuchung im Krankenhaus soll Hinweise auf den mutmaßlichen sexuellen Übergriff ergeben haben, berichtet die Tageszeitung „Alto Adige“. Gesicherte biologische Spuren werden derzeit untersucht.<BR \/><BR \/>Die Staatsanwaltschaft Bozen wurde informiert. Ermittelt wird wegen des Verdachts auf erschwerten sexuellen Missbrauch. Die Carabinieri werten auch Überwachungsbilder aus dem Bahnhofsbereich aus. Laut Bericht ist der gesuchte Mann bislang nicht auffindbar.