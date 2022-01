Mutmaßlicher Smartphone-Dieb von Polizei gefasst

Am 3. Jänner klickten die Handschellen für den 27-jährigen Marokkaner, gegen den ein Haftbefehl aus Verona vorlag – im Zusammenhang mit dem Diebstahl mehrerer Smartphones im Zug von Verona nach San Bonifacio im Oktober und November 2021.Insgesamt wurden 539 Patrouillen-Dienste in Bahnhöfen und 4 an Bord von Zügen durchgeführt. 28 Dienste wurden in Zivil durchgeführt, um Straftaten wie Diebstahl und Betrug zu verhindern und zu bekämpfen, die in der Regel während der Ferienzeit aufgrund der größeren Anzahl von Passagieren zunehmen.Am Silvesterabend musste ein junger Mann bei einer Kontrolle durch die Bahnpolizei von Verona Porta Nuova den Zug verlassen, weil er keinen Grünen Pass hatte. Nach den üblichen Kontrollen wurde der Mann für die Auslieferung an die rumänische Justizbehörde festgenommen, da gegen ihn ein europäischer Haftbefehl wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss vorlag. Der 34-Jährige wurde auf Anordnung der Justizbehörde von Triest in das Gefängnis von Verona gebracht.

stol