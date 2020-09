Mutmaßlicher Täter von Birmingham vor Gericht

Nach den Messerattacken im britischen Birmingham wird dem mutmaßlichen Täter nun offiziell Mord und siebenfacher versuchter Mord zur Last gelegt. Der 27-Jährige soll am Mittwoch einem Richter vorgeführt werden, wie britische Medien in der Nacht auf Mittwoch berichteten.