Mutmaßliches IS-Mitglied nahe Venedig verhaftet

Interpol habe ihn als Mitglied der Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) ausgemacht. Am 16. September sei er über die vor Tunesien liegende italienische Insel Lampedusa in die EU gekommen. Durch Italien wollte er den Ermittlungen zufolge nach Nordeuropa reisen.Die Fahnder fanden nach eigenen Angaben heraus, dass der Mann unter falschem Namen in Norditalien in der Provinz um die Lagunenstadt Venedig lebte. Sie brachten ihn für die Auslieferung nach Tunesien in das Rückführungszentrum in Gradisca d'Isonzo nahe der an Österreich grenzenden Stadt Gorizia (Görz).

dpa/stol