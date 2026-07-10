Der 45-Jährige war nach der Gewalttat am Donnerstag zunächst geflüchtet, aber im Zuge einer Fahndung am Abend gefasst und festgenommen worden. Ob er in Untersuchungshaft genommen wurde oder wird, wurde zunächst nicht bekannt. Auch nähere Angaben zu seiner Person machte die Polizei nicht.<h3>\r\nMeldung eines Brandes führte zu Polizeieinsatz<\/h3>Nach Polizeiangaben war den Beamten zunächst am frühen Abend ein Brand in einem Wohnhaus im Hünfeldener Ortsteil Kirberg gemeldet worden. Dort wurde die leblose 76-jährige Frau gefunden. Die 103 Jahre alte Großmutter des Mannes, die sich ebenfalls vor Ort aufhielt, war zudem mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Welche Art Verletzungen sie hat, wurde zunächst nicht bekannt.