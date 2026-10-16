Die Frau soll den Ärzten gesagt haben, sie habe nicht gewusst, dass sie schwanger war. <BR \/><BR \/> Die Frau gab nach Medienberichten an, zu Hause plötzlich Bauchschmerzen bekommen zu haben. Während ihr Partner schlief, sei sie ins Bad gegangen, weil sie eine Magenverstimmung vermutet habe. Dass sie kurz darauf einen Buben zur Welt bringen würde, habe sie nicht erwartet.<BR \/><BR \/>Ersten Einschätzungen zufolge kam das Neugeborene nach etwa 30 Schwangerschaftswochen zur Welt. Eine genauere Bestimmung sei jedoch schwierig. Die Staatsanwaltschaft in Livorno ordnete eine Obduktion an. Zudem laufen Ermittlungen, um die Todesursache und den genauen Ablauf der Ereignisse zu klären. Unklar ist bislang, ob das Kind bereits im Mutterleib oder erst kurz nach der Geburt gestorben ist.<BR \/><BR \/>Der Gesundheitszustand der Frau wird als gut beschrieben. Die Polizei wurde eingeschaltet und soll den Vater des Kindes, den Lebensgefährten der Frau, in Kürze befragen. Auch die Frau soll vernommen werden.<BR \/><BR \/>Am Dienstag war ein Neugeborenes – wie berichtet – in Cinisello Balsamo bei Mailand in einer Plastiktüte auf der Straße gefunden worden. Das Kind hatte noch die Plazenta an sich und war mit einem Tuch bedeckt. Das Kind wurde in die Notaufnahme des Niguarda-Krankenhauses in Mailand gebracht. Die Plazenta deutet darauf hin, dass die Geburt erst wenige Stunden zuvor stattgefunden haben könnte. Ermittler der Mailänder Kriminalpolizei nahmen vor Ort Untersuchungen auf. Das Kind ist in guter Verfassung und wurde Leone nach Papst Leo XIV. genannt, der am selben Tag in der römischen Poliklinik Agostino Gemelli einer Operation zur Entfernung eines Lungentumors unterzogen wurde.