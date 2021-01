Mutter der verschwundenen Laura Perselli gestorben

Wie berichtet, war Laura Perselli (68) noch am Tag ihres Verschwindens am 4. Jänner bei ihrer Mutter zu Besuch; die alte Frau war nach einem langen Krankenhausaufenthalt nach Hause zurück gekehrt.In den vergangenen Tagen habe sich der Gesundheitszustand aber wieder verschlechtert, am Dienstagabend schloss sie ihre Augen für immer. Die Seniorin hatte nie vom Verschwinden ihrer Tochter Laura erfahren.Über das Schicksal von Laura Perselli, die gemeinsam mit ihrem Ehemann Peter Neumair spurlos verschwand, ist weiter nichts bekannt.

stol