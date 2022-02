Mutter ermordet, aber nicht schuldfähig – nach 6 Jahren (fast) wieder frei

Im Jahr 2017 war Cleto Tolpeit aus St. Lorenzen für unzurechnungsfähig und damit nicht schuldfähig am Mord an seiner Mutter Irma Denicolò (87) befunden worden. Zugleich wurde er als gemeingefährlich eingestuft und in die Einrichtung für die Vollstreckung von Sicherheitsmaßnahmen (REMS) in Pergine eingewiesen. Die Therapie dort hat offensichtlich angeschlagen.