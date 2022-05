Mutter erstickt, enthauptet, zerstückelt, und 2 Monate in Badewanne liegen lassen

Eine der 3 Töchter der Verstorbenen, Rosa Fabbiano (58), wurde am Freitag wegen des Verdachts auf Mord, Schändung und Verbergung einer Leiche ins Gefängnis gebracht.Sie ist die älteste Tochter und hatte sich als Einzige um ihre Mutter gekümmert, weshalb sie auch die Schlüssel zu deren Wohnung verwahrte. Die mittlere Tochter lebt ebenso in Melzo, die jüngste aber in Trient; beide hatten ihre Mutter seit Monaten nicht mehr gesehen.Das Opfer, Lucia Cipriano, wurde vermutlich mit einem Plastiksack erstickt, enthauptet und teilweise mit einer Säge zerstückelt. Vermutet wird, dass die Tochter versucht hatte, den Körper zu entsorgen.Mit einer Säge, die die Mailänder Carabinieri fanden und beschlagnahmten, war die Leiche an mehreren Stellen aufgeschnitten worden. Sie wurde unter einer mit Klebeband versiegelten Plastikfolie gefunden. Den Ermittlern zufolge liegt der Tod der 84-Jähirgen mehr als 2 Monate zurück. Seitdem sind keine weiteren Zerstückelungsversuche am leblosen Körper unternommen worden.Der Leichnam war von einer der beiden Schwestern der Täterin entdeckt worden, die aus Sorge um das Schicksal ihrer Mutter aus Trient angereist war. Sie hatte erfolglos probiert, ihre Mutter anzurufen.Vergebens hatte Rosa Fabbiano versucht, ihre Schwester daran zu hindern, das Bad zu betreten, wo sich die Leiche befand. Danach machte sie ein Teilgeständnis und flüchtete in die Felder unweit des Hauses der Mutter.Als die Einsatzkräfte eintrafen, wurde Rosa Fabbiano festgenommen. Seither hüllt sie sich in Schweigen. Die Täterin, die in einer Textilfabrik arbeitet, hatte der Schwester erzählt, dass die an Demenz leidende Mutter in ein Pflegeheim gebracht werden musste. Dies deshalb, weil die Pflegerin, die sie betreute, gekündigt hätte.Die Nachbarn berichteten, sie hätten die betagte Frau öfters schreien hören.