Seit Monaten kämpfen sie um die Wahrheit rund um den Tod ihrer Tochter. Die Eltern der im Juni in Wien aus einem Gebäude gestürzten sizilianischen Flugassistentin Aurora Maniscalco haben jetzt ein wichtiges Resultat errungen. Die Wiener Justiz, die die Untersuchungen in dem Fall eingestellt hatte, hat jetzt auf Druck der Familie Maniscalco die Ermittlungen wieder aufgenommen. <BR \/><BR \/>Die 24-Jährige aus Palermo stürzte aus dem Fenster einer Wohnung, die sie in Wien mit ihrem ebenfalls aus Palermo stammende Freund teilte, und verstarb wenige Tage später im Krankenhaus. Die junge Flugbegleiterin war im Wiener Bezirk Favoriten aus dem dritten Stock eines Gebäudes gefallen – ein Todesfall, den die österreichische Justiz als Unfall abschloss, auch auf Grundlage der Aussagen von Personen, die gesehen haben wollen, wie sie fiel. Diese Darstellung wird jedoch von der Familie der Verstorbenen infrage gestellt.<h3>\r\nErmittlungen in Österreich und Italien<\/h3>„Jetzt ermitteln sowohl die italienischen als auch die österreichischen Behörden parallel“, erklärte der Anwalt der Familie Maniscalco, Alberto Raffadale. <BR \/><BR \/>„Ich habe zusammen mit meinem Kollegen Andrea Longo von der Wiener Anwaltskammer einen Antrag eingereicht; er arbeitet gemeinsam mit mir an dem Fall. Momentan wissen wir nicht genau, was die österreichischen Behörden unternehmen. Sicherlich befragen sie Zeugen – vielleicht auch den Lebensgefährten Auroras. Wichtig ist vor allem, den Hergang des Sturzes zu klären, der zum Tod der Frau geführt hat, insbesondere angesichts der Widersprüche in den Aussagen des Lebensgefährten und der Zeugen“.<h3>\r\n„Hier glaubt niemand an Selbstmord“<\/h3>Vor dem Haus, in dem Aurora und ihr Freund lebten, sagte eine Nachbarin gegenüber dem Anwalt der Familie: „Hier glaubt niemand, dass Aurora Selbstmord begangen hat. Als sie und ihr Freund hier einzogen, stritten sie zunächst nicht, doch dann begannen die Auseinandersetzungen und das Geschrei. Ich bin sehr traurig über das, was mit Aurora geschehen ist.“<BR \/><BR \/>Die Familie hatte den Vermieter der Wohnung in der Universumstraße schon vor der Wiederaufnahme der Ermittlungen gebeten, die Wohnung nicht erneut zu vermieten, um zu verhindern, dass mögliche Beweise verloren gehen. Der Leichnam von Aurora wurde in Palermo beigesetzt. Die Familie hofft, dass der Körper später – wie es der Wunsch der jungen Frau war – eingeäschert werden kann.<h3>\r\nMutter: „Ich hatte meine Tochter vor ihm gewarnt“<\/h3>„Ich habe auf jede erdenkliche Weise versucht, meiner Tochter zu sagen, dass ihre Lebensgefährte ein gefährlicher Mensch war, dass er mir nicht geheuer war – aber sie wurde wütend und wollte nicht auf mich hören. Sie sagte mir, er sei kein Gewalttäter“, erzählte Giada Cucina, die Mutter von Aurora Maniscalco. „Eines Tages sah ich einen Bluterguss an ihrem Arm, ein anderes Mal eine Bissspur an ihrem Bein. Sie sagte, sie hätten nur gespielt. Sie versuchte immer, ihn zu schützen, aber er war ein Sadist“, berichtete die Mutter. <BR \/><BR \/>Auch Auroras Tante, Ninfa Maniscalco, findet keine Ruhe: „Vier Monate sind seit dem Tod meiner Nichte vergangen. Wir hoffen, dass endlich die Wahrheit ans Licht kommt. Nicht zu wissen, was wirklich geschehen ist, zerfrisst einen. Wir haben am Tag nach dem Vorfall mit dem Lebensgefährten gesprochen, aber er hat uns nicht überzeugt. Er sagte, Aurora habe versucht, vom Balkon zu springen, und er habe sie dreimal zurückgehalten. Aber warum hat er uns erst zehn Stunden nach dem Geschehen angerufen? Sie ist um 22:44 Uhr gestürzt, und er hat uns erst um 8:45 Uhr morgens kontaktiert. Wir sind überzeugt, dass er Verantwortung für das trägt, was geschehen ist“.