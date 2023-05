Mutter in Deutschland tötet ihre Kinder und sich selbst

Die 13 Jahre alte Tochter und ihr 17 Jahre alter Bruder seien ersten Ermittlungen nach zwischen Sonntag- und Montagabend in der Wohnung der Familie getötet worden. Die Hintergründe der Tat seien noch unklar.An den Ostertagen hatten sich 2 ähnliche Fälle in Baden-Württemberg ereignet: In Hockenheim nahe Heidelberg soll sich damaligen Angaben zufolge eine Mutter an die Polizei gewandt haben, dass sie ihre 9 und 7 Jahre alten Kinder umgebracht habe. In Ulm soll ein 40-jähriger Mann die 7 Jahre alte Tochter seiner Lebensgefährtin mit einem Messer getötet haben.