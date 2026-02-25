Das Kind erlag am Dienstag seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus. Die Eltern stimmten einer Organspende zu, die Genehmigung der Justizbehörden lag dazu vor.<BR \/><BR \/>Der Unfall ereignete sich am Samstag in Pessione, einem Ortsteil von Chieri vor den Toren Turins. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Mutter über starke Kopfschmerzen geklagt und wollte sich im Obergeschoss des Hauses ausruhen. Als das Baby aufwachte, nahm sie es demnach auf den Arm, um in die Küche zu gehen und Milch zuzubereiten. <BR \/><BR \/>Auf der Innentreppe erlitt die Frau nach eigenen Angaben plötzlich einen Schwächeanfall und stürzte. Das Kind glitt ihr aus den Armen, fiel die Treppe hinunter und schlug mit dem Kopf auf.<h3>\r\nErmittlungen wegen fahrlässiger Tötung<\/h3>Der Vater, der sich zum Zeitpunkt des Unglücks im Haus aufhielt, setzte den Notruf ab. Rettungskräfte und ein Hubschrauber brachten das Baby in das Kinderkrankenhaus Regina Margherita in Turin. Dort traf es nach Angaben der Ärzte mit Herzstillstand ein. Zwar gelang zunächst eine Reanimation, doch die Verletzungen – insbesondere ein schweres Schädel-Hirn-Trauma – waren zu gravierend.<BR \/><BR \/>Die Staatsanwaltschaft leitete ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung ein. Eine Obduktion soll den genauen Hergang klären. Die Eltern wurden von den Carabinieri vernommen. Parallel beantragte die Jugendstaatsanwaltschaft vorsorglich, ein weiteres Kind des Paares vorübergehend bei den Großeltern unterzubringen.