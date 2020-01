Mutter und 2 Kinder nach Verkehrsunfall in Bayern tot

Die beiden 9 und 12 Jahre alten Kinder erlagen in der Nacht auf Montag ihren Verletzungen, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Ein 4 Jahre altes Kind schwebte demnach weiter in Lebensgefahr.





Der Ehemann der 35 Jahre alten Mutter hatte bei dem Unfall auf einer Bundesstraße in Mittelfranken ebenso schwere Verletzungen erlitten wie der 19 Jahre alte mutmaßliche Unfallverursacher. Beide schwebten früheren Angaben zufolge aber nicht in Lebensgefahr. Der Transporter des 19-Jährigen war am späten Sonntagnachmittag in Richtung Nürnberg unterwegs gewesen, als er aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet und in das Familienauto krachte. Die betroffene B2 wurde nach vierstündiger Sperre in der Nacht wieder für den Verkehr freigegeben.

apa