Das sind nur einige der Fragen, auf die Beamte des Landeskriminalamts derzeit Antworten suchen. Im Zentrum der Ermittlungen steht eine Wohnung in einem vierstöckigen Mehrparteienhaus im Norden von Kitzbühel. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/zwei-leichen-in-kitzbuehel-entdeckt-landeskriminalamt-ermittelt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet)<\/a><BR \/><BR \/> Dort entdeckten Einsatzkräfte am Dienstag gegen 13.30 Uhr die Leichen einer 48-jährigen Einheimischen und ihres fünfjährigen Sohnes. Rasch stand fest, dass sich die Mutter das Leben genommen hat. Vermutlich nicht nur ihr Leben. „Es besteht der Verdacht, dass die Frau auch ihren Sohn getötet hat“, sagt Katja Tersch, Leiterin des Landeskriminalamts laut einem Bericht von tt.com.<BR \/><BR \/>Personen aus dem Umfeld der 48-jährigen Kitzbühlerin haben am Dienstag Alarm geschlagen. „Weil die Frau länger nicht mehr erreichbar war“, erklärt Tersch. Minuten später trafen Polizeibeamte, der Notarzt, mehrere Sanitäter und das Kriseninterventionsteam in der Siedlung ein. In einer Wohnung im ersten Stock entdeckten die Einsatzkräfte die leblosen Körper des Kindes und der Mutter. Für beide kam die Hilfe zu spät. Das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen, Spurenexperten durchsuchten stundenlang die Wohnung. Am späten Nachmittag war das erschütternde Bild schon deutlich klarer.<h3>\r\nObduktion am Mittwoch<\/h3>Offen blieb vorerst, wie das Kind gestorben ist. „Das wird bei der Obduktion in der Innsbrucker Gerichtsmedizin geklärt“, beschreibt die LKA-Leiterin die weitere Vorgangsweise. Anders ist die Situation bei der Mutter, für die von der Staatsanwaltschaft keine Obduktion angeordnet wurde. „Wir kennen die Todesursache, geben sie aber nicht bekannt“, so Tersch weiter. Eine weitere entscheidende Frage scheint ebenfalls schon geklärt – die Frage, ob eine dritte Person beteiligt war. „Ersten Ermittlungen zufolge ergaben sich bei der 48-Jährigen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden“, heißt es dazu im Polizeibericht.<BR \/><BR \/>Ein vorerst ungeklärtes Rätsel ist für die Ermittler das Motiv. „Wir werden in den nächsten Tagen die Personen im Umfeld der 48-Jährigen befragen“, hofft Tersch auf aufschlussreiche Antworten. Nach ersten Erkenntnissen dürften nur die Mutter und ihr Sohn in der Wohnung im Norden Kitzbühels gelebt haben. Von einem Mitbewohner hat die Polizei keine Kenntnis.<h3>\r\nBei Suizidgedanken oder Krisensituationen: Holen Sie sich Hilfe!<\/h3>Im akuten Notfall: Notrufnummer 112<BR \/><BR \/>Bei psychischer Belastung:<BR \/><BR \/>Psychologisches Krisentelefon 24\/7: Grüne Nummer 800 101 800 (richtet sich sich hauptsächlich an Menschen in existenziellen Krisensituationen) zu jeder Tages- und Nachtzeit erreichbar<BR \/><BR \/>Für jungen Menschen: Young+Direct: Montag bis Freitag (14:30 - 19:30 Uhr) telefonisch erreichbar unter 0471 155 1 551 - zu den gleichen Zeiten auch per WhatsApp Chat : 345 0817 056 - oder per Mail: online@young-direct.it<BR \/><BR \/>Psychologische Dienste (zu Bürozeiten)<BR \/>Bozen: 0471 435001<BR \/>Meran: 0473 251960<BR \/>Bruneck: 0474 586220<BR \/>Brixen: 0472 813100<BR \/><BR \/>Caritas Telefonseelsorge<BR \/>Telefon: 0471 052 052 (rund um die Uhr)<BR \/>www.telefonseelsorge.bz.it<BR \/>Mailberatung: rund um die Uhr<BR \/>Chatraum: Mo bis Do von 18 bis 21 Uhr<BR \/><BR \/>Erste Hilfe im Krankenhaus (Bozen, Meran, Brixen und Bruneck) : Psychiatrischer Bereitschaftsdienst rund um die Uhr<BR \/><BR \/>Weitere Anlaufstellen für betroffene Menschen und Angehörige:<BR \/>www.suizid-praevention.it & www.dubistnichtallein.it