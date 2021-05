Mutter und Sohn tot im Haus entdeckt – 11-Jährige weiter vermisst

Die Suche nach einer 11-Jährigen aus dem niedersächsischen Bispingen in Deutschland war in der Nacht zu Dienstag erfolglos. Das teilte die Polizei am frühen Morgen mit. Das Mädchen wird seit Sonntagmittag vermisst. Die 35-jährige Mutter und deren 4 Jahre alter Sohn waren am Sonntag tot in einem Haus entdeckt worden. Die Polizei veröffentlichte ein Foto der 11-Jährigen.