Der Mann gilt nach bisherigen Angaben nicht als Beschuldigter. Das Gebäude mit einem seiner Büros liegt unmittelbar gegenüber dem Haus, in dem seine Ehefrau Antonella Di Ielsi, 50, und die gemeinsame Tochter Sara, 15, rund um Weihnachten vergangenen Jahres mit Rizin vergiftet worden waren.<BR \/><BR \/>Die erste Durchsuchung dauerte etwa eine halbe Stunde. Dabei wurde eine Tasche Antonellas beschlagnahmt. Anschließend durchsuchten die Ermittler ein zweites Büro Di Vitas in Campobasso. Dort hielten sie sich deutlich länger auf.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1365888_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Di Vita fuhr danach mit den Beamten zur Polizeidirektion, um das Protokoll über die Beschlagnahmungen zu unterschreiben. <BR \/><BR \/>Die Staatsanwaltschaft Larino ermittelt seit März wegen vorsätzlichen Doppelmordes gegen Unbekannt. Einen Beschuldigten gibt es bislang nicht. Die jüngsten Maßnahmen zeigen jedoch, dass die Ermittlungen intensiviert wurden.<BR \/><BR \/>Besondere Unterstützung kommt inzwischen aus Deutschland: Experten des Robert Koch-Instituts untersuchen nicht nur Lebensmittel, sondern auch Kleidung und Möbel aus dem Haus der Familie in Pietracatella. <h3>\r\nUntersuchungsbericht wird mit Spannung erwartet<\/h3>Der Untersuchungsbericht des Koch-Instituts zu den Lebensmitteln wird mit Spannung erwartet. Medien berichten über mögliche Auffälligkeiten in einzelnen Proben. Offiziell bestätigt sind diese Angaben bislang nicht. Sollte tatsächlich ein möglicher Träger des Giftes identifiziert werden, könnte dies den Ermittlungen eine entscheidende Richtung geben. Auch Di Vita wurde auf Rizin untersucht. Der Test fiel nach bisherigen Angaben negativ aus. <BR \/><BR \/>Der Mann hatte stets erklärt, dass auch er sich gemeinsam mit seiner Ehefrau und der gemeinsamen Tochter Sara an den Weihnachtstagen krank gefühlt habe. Die Ermittler konzentrieren sich zunehmend auf das familiäre Umfeld. Die Polizei wertet widersprüchliche Aussagen, mögliche Widersprüche, Auslassungen und zurückgehaltene Informationen aus. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1365891_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>In den vergangenen Wochen wurden mehrere Personen vernommen. Dazu gehörten unter anderem Verwandte von Gianni Di Vita sowie eine enge Freundin des Mannes. Auch die stellvertretende Leiterin der Schule, die Alice, die ältere Schwester der 15-jährigen Sara, besucht, wurde am 17. September befragt. Sie ist die Ehefrau des Krankenpflegers Giampiero Mastrogiorgio, der Mutter und Tochter am zweiten Weihnachtstag Infusionen verabreicht hatte. Mastrogiorgio hatte angesichts des schlechten Zustands der beiden Frauen dazu geraten, sie in ein Krankenhaus zu bringen. Der Krankenpfleger war von Gianni Di Vita gerufen worden. <BR \/><BR \/>Die Familien Di Vita und Mastrogiorgio waren seit Jahren miteinander befreundet. Gegen eine enge Freundin Antonellas wird wegen möglicher Strafvereitelung ermittelt. Nach Darstellung der Ermittler soll sie nicht erwähnt haben, dass Antonellas bereits 2019 über eine mögliche Scheidung gesprochen hatte.