Saman Abbas war zwischen dem 30. April und 1. Mai 2021 in Novellara getötet worden, nachdem sie sich gegen eine arrangierte Ehe mit einem Cousin in Pakistan gewehrt hatte. Für den Mord wurden die Eltern Nazia Shaheen und Shabbar Abbas zu lebenslanger Haft verurteilt, das Urteil wurde in zweiter Instanz bestätigt. Auch zwei Cousins sowie ein Onkel wurden verurteilt. Eine Entscheidung des Kassationsgerichts steht noch aus.<BR \/><BR \/>Parallel dazu hatte die Staatsanwaltschaft von Reggio Emilia bereits vor fünf Jahren ein separates Verfahren gegen Samans Eltern wegen versuchter Zwangsheirat eingeleitet. Die Ermittlungen wurden im März 2025 abgeschlossen. Während gegen den Vater ein Strafbefehl rechtskräftig wurde, wurde ein entsprechender Beschluss gegen die Mutter 2023 aufgehoben, da sie sich in Pakistan aufhielt.<BR \/><BR \/>Nach ihrer Festnahme in Pakistan und der Auslieferung nach Italien im August 2024 wurden die Ermittlungen wieder aufgenommen. Nun hat die zuständige Staatsanwältin beantragt, Nazia Shaheen auch wegen versuchter Nötigung zur Ehe vor Gericht zu stellen. <h3>\r\nSie wollte ein freies Leben<\/h3>Saman Abbas war 18 Jahre alt, als sie im Mai 2021 verschwand. Sie hatte sich gegen eine Zwangsheirat gewehrt und wollte ein freies Leben führen – ohne Kopftuch, mit selbst gewählten Freunden. Ihr Leichnam wurde ein Jahr später in einem abgelegenen Bauernhaus in der Nähe des Elternhauses entdeckt. <BR \/><BR \/>Die Ermittlungen führten zur Festnahme von fünf Familienmitgliedern in verschiedenen Ländern. Die Auslieferung der Eltern aus Pakistan war ein juristischer Präzedenzfall. Der Fall hat in Italien eine breite gesellschaftliche Debatte ausgelöst - über Ehrenmorde, Integration und den Schutz junger Frauen in patriarchalen Familiensystemen.