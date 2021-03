Mutter von umstürzendem Baum bei den „Bögen“ schwerst verletzt

Wie die „Tiroler Tageszeitung“ in ihrer Onlineausgabe berichtet, wurde die Frau noch am Vormittag operiert. Nun befinde sie sich in der Intensivstation der Universitätsklinik Innsbruck.Warum der Baum in der Ingenieur-Etzel-Straße umstürzte, ist noch nicht klar: Die Wucht war jedenfalls so groß, dass er die Stromleitung der Straßenbahn kappte. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft.Wie die „Tiroler Tageszeitung“ schreibt, habe eine erste Untersuchung des Wurzelballens ergeben, dass dieser teilweise beschädigt gewesen sei.Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi drückte seine Betroffenheit aus und versprach umfassende Aufklärung.

