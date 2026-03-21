<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Die Frau hatte das Gericht angerufen, weil das Zusammenleben nach ihren Angaben unzumutbar geworden war. Demnach habe der Sohn weder zu den Haushaltskosten beigetragen noch grundlegende Regeln des Zusammenlebens eingehalten. Zum Zeitpunkt der Klage verfügte der Mann über eine unbefristete Anstellung als Kellner mit einem monatlichen Nettoeinkommen von rund 1.400 Euro. Während des laufenden Verfahrens kündigte er jedoch seinen Job.<h3>\r\nKeine Unterhaltspflicht für die Mutter<\/h3>\r\nDas Gericht sah darin keinen Grund, die Unterhaltspflicht wieder aufleben zu lassen. Mit 31 Jahren sei grundsätzlich von einer eigenständigen Lebensführung und voller Erwerbsfähigkeit auszugehen. Der Mann müsse sich daher eigenständig um Arbeit bemühen. Auch ein Anspruch auf weiteres Zusammenleben in der Wohnung der Mutter bestehe nicht mehr, hieß es in der Entscheidung. Grundsätzlich hätten Eltern das Recht, von volljährigen Kindern zu verlangen, die Familienwohnung zu verlassen, sofern ihnen dafür eine angemessene Frist eingeräumt werde.<h3>\r\nItalien: „Hotel Mama“ bis zum Alter von 35 Jahren<\/h3>\r\nStudien bestätigen Italiens Ruf als Land der Nesthocker. Der Anteil der jungen Menschen, die bis zum Alter von 35 Jahren in der Herkunftsfamilie bleiben, liegt bei 61,2 Prozent. Dieser Wert ist in etwa 20 Jahren um fast drei Prozentpunkte gestiegen, geht aus Angaben von Italiens Statistikamt Istat hervor. Im Gegenzug dazu gingen die Eheschließungen in Österreichs Nachbarland zurück.<BR \/><BR \/><BR \/>Der Trend, nicht so rasch von Zuhause auszuziehen, verstärke sich in schlechten wirtschaftlichen Zeiten. Dies veranlasse junge Menschen dazu, im Vergleich zu früheren Generationen die Etappen auf dem Weg zum Erwachsenwerden, einschließlich der Familiengründung, weiter hinauszuschieben, hieß es im Istat-Bericht.