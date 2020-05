Muttertag im Zeichen des Coronavirus

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Der Muttertag wird traditionell am zweiten Sonntag des Monats Mai gefeiert. Während sich die Ursprünge dieses Ehrentages bis in die Antike zurückverfolgen lassen, geht der neuzeitliche Brauch auf die Initiative der us-amerikanischen Methodistin Anna Marie Javis zurück, die ihrer verstorbenen Mutter gedachte. Sie wiederholte diese Ehrdarbietung und setzte sich für die Anerkennung des zweiten Sonntags im Mai als Ehrentag für alle Mütter ein.Der Muttertag 2020 steht ganz im Zeichen der Coronapandemie, den Einschränkungen und dem Verzicht. Vielen bietet dieser besondere Tag aber auch Anlass, sich bei allen Frauen und Männern, Müttern und Vätern, zu bedanken – für die Solidarität und die Hilfsbereitschaft.STOL hat sich schon vorab umgehört, wie die Südtiroler den diesjährigen Muttertag unter diesen ganz besonderen Vorzeichen feiern werden:Mit einer live gestreamten Feier aus der Waldkirche in Lichtenstern bedankt sich auchToni Fiung am Muttertag um 9.30 Uhr bei allen Müttern und Vätern im Land. Südtirols Familienseelsorger und geistlicher Rektor des Hauses der Familie verweist auf die Wichtigkeit von Frauen und Männern, die sich um andere kümmern. Besonders in diesen Monaten der Corona-Krise werde deutlich, wie wichtig funktionierende Familien für die Gesellschaft sind.

