Muttertag: „Mut zum Muttersein“

Vereinbarkeit: Väter und Politik in die Pflicht nehmen

Verantwortung: Kindern vertrauen und Hilfe einfordern

Säulen der Familien und der Gesellschaft

Muttersein: die bedingungslose Liebe von Kindern spüren, die Kleinen beim Großwerden begleiten und über ihre Entwicklungsschritte staunen, gemeinsam über allerlei Unsinn lachen, kann Mütter erfüllen und glücklich machen.„Dennoch: Mutter zu sein bedeutet gerade in unserer heutigen Zeit, sich mit den hohen Erwartungen der Gesellschaft, dem Druck der Vereinbarkeit und der großen Verantwortung für die Kinder auseinanderzusetzen“, schreibt die SVP-Landesfrauenreferentin Renate Gebhard. „Ganz klar: Es braucht eine gehörige Portion Mut zum Muttersein.“Um die vielen unterschiedlichen Erwartungen an die Mütter zu erfüllen, reicht eine Mutter alleine nicht aus. „Es ist schlichtweg unmöglich, alle Rollen in einer Mutter zu vereinen“, weiß Renate Gebhard. „Die Erwartungen an die Mütter sind heute vielfach gestiegen, denn noch dazu müssen und wollen immer mehr Frauen Familie und Beruf vereinen – wohl eine der größten Herausforderungen unserer Zeit, bei der zweifelsohne die Väter in die Pflicht zu nehmen sind.Es braucht aber auch einen Pakt zwischen Politik, Wirtschaft und Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, wenn wir zukünftig mehr mutige Mütter haben wollen“, fordert Gebhard die Absicherung von Erziehungszeiten, aber auch mehr finanzielle Mittel für die Unterstützung von Familien etwa durch eine Aufstockung der Gelder für Steuerreduzierungen und das staatliche Kindergeld ein.Nicht zuletzt ist das Elternsein mit einer großen Verantwortung verbunden. „Immer mehr Mütter und Väter machen sich Sorgen um ihre Kinder und Jugendlichen: die zunehmende Gewaltbereitschaft, der steigende Drogenkonsum und die vielen psychischen Belastungen in den Familien sind eine Herausforderung, die uns alle angehen“, unterstreicht Gebhard. „Hier braucht es zum einen Mut, den eigenen Kindern zu vertrauen, aber auch Mut, sich Hilfe zu holen – und wenn dies aufgrund des starken Bedarfs in unserem Lande einiges an Hartnäckigkeit erfordert“, fordert die SVP-Landesfrauenreferentin die Südtiroler Eltern dazu auf, bei Bedarf „nit luggzulossen. Die Kinder werden es euch später danken.“Aufgrund der vielfältigen Herausforderungen nimmt SVP-Landesfrauenreferentin Renate Gebhard den Muttertag zum Anlass, den vielen Südtiroler Müttern zu danken. „Ihr seid die Säulen unserer Familien und unserer Gesellschaft“, drückt Gebhard ihre Wertschätzung aus. „Danke für euren Mut zum Muttersein, der – nicht nur – aber besonders am Muttertag von euren Familien hoffentlich auch anerkannt und gewürdigt wird“, wünscht Renate Gebhard allen Müttern einen schönen Muttertag.