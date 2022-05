„Mutual Help“: Der Südtiroler Gesundheitsfonds wächst weiter

In Bozen fand am Mittwoch die Vollversammlung von „Mutual Help“ statt: Klaus Gufler, Direktor von „Mutual Help“, zeigte sich mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr zufrieden: „Der Südtiroler Gesundheitsfonds hat über 85.000 Mitgliedern. Mutual Help steht mit über 2,5 Millionen Euro an ausbezahlten Beiträgen an die eingeschriebenen Mitglieder und einer ausgeglichenen Bilanz solide da.“Gulfer verweist auf die neue Zusammenarbeit mit dem hds und dem nationalen Fonds EST im Bereich Handel, sowie dem HGV mit dem Fonds MySanitour+ für den Bereich Tourismus. „Mutual Help“ hat neben den lokalen Abkommen mit verschiedenen Verbänden, die Leistungen für die eingeschriebenen Mitglieder weiterentwickelt und auch die lokalen Konventionen weiter ausgebaut.Die wechselseitige Hilfsgemeinschaft steht den eingeschriebenen Mitgliedern als lokaler, kompetenter Partner zur Seite. Präsident Stefano Ruele betonte: „Neben den ausbezahlten Leistungen schafft das lokale Netzwerk mit kompetenten Partnern und Konventionen lokale Win-Win-Lösungen für die Eingeschriebenen und fördert den lokalen Wirtschaftskreislauf.“