Myanmars Junta-Chef will bei Besuch in Russland Beziehungen stärken

Der Chef der in Myanmar regierenden Militärjunta will in der kommenden Woche nach Russland reisen und die Beziehungen zwischen den beiden international isolierten Ländern stärken. Min Aung Hlaing werde am Östlichen Wirtschaftsforum in Wladiwostok teilnehmen, berichtete am Samstag die staatliche Zeitung „The Global New Light of Myanmar“.