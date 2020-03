Mysteriös: Frau mit Verbrennungen am ganzen Körper

Die Freiwilligen Feuerwehren Oberau und St. Jakob/Grutzen rückten am frühen Freitagabend zu einem Wohnungsbrand in der Bozner Pfarrhofstraße aus. Als sie ankamen, fanden sie keine Flammen vor – aber 2 Personen hatten teils schwere Brandverletzungen erlitten. Das berichtet das Tagblatt „Dolomiten“ am Samstag.