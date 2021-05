Mysteriöse Fotos: Was zischt da über den Südtiroler Himmel?

Es sind nur ein paar wackelige Fotos, aber die Frage danach, was sie zeigen, ist eine große: STOL-Leser Silvan Wierer hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit seiner Kamera vom Passeiertal aus hell leuchtende Himmelsobjekte festgehalten. Sind es Trümmerteile einer chinesischen Rakete, die am Wochenende abgestürzt sind? Wir haben den Astronomen Luca Ciprari von der Sternwarte in Gummer gefragt.