Mysteriöse Hepatitis bei Kindern: Zahl der Fälle in Italien steigt auf 9

9 Fälle der akuten Hepatitis unklarer Herkunft sind bei Kindern in Italien diagnostiziert worden. In keinem Fall bestand Lebensgefahr, teilten die Gesundheitsbehörden mit. Ein 4-jähriger Bub lag aber weiterhin in ernstem Zustand im Kinderkrankenhaus „Bambino Gesu“ in Rom, eine Lebertransplantation wird mittlerweile jedoch als nicht notwendig erachtet.