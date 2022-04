Mysteriöse Hepatitis-Fälle bei Kindern: 7 Meldungen in Italien

Die in Italien gemeldeten Fälle, darunter auch der eines 3-jährigen Buben, der in das Krankenhaus Bambino Gesu' in Rom eingeliefert wurde, müssen alle bestätigt werden. Die Analysen sind im Gange.Jedes Jahr gebe es Fälle von Hepatitis, deren Ursprung unbekannt ist, erklären die Gesundheitsbehörden. Die Häufigkeit dieser Meldungen habe den Alarm ausgelöst. Das Gesundheitsministerium in Rom hat seit dem 14. April Informationen an die Regionen weitergeleitet. In Südtirol gibt es bisher noch keine Fälle. Ärzte sind aber aufgerufen, Verdachtsfälle umgehend zu melden.Einige der in Großbritannien erkrankten Kinder entwickelten nach Angaben der ECDC ein akutes Leberversagen und mussten in speziellen Abteilungen für leberkranke Kinder behandelt werden. Bei einer kleinen Anzahl sei eine Lebertransplantation durchgeführt worden.