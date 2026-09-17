Der 50-Jährige erschien in Begleitung seines Anwalts bei den Carabinieri und räumte bei einer Vernehmung ein, mit einem Luftdruckgewehr geschossen zu haben. Gegen den arbeitslosen Mann wurde wegen Körperverletzung auf freiem Fuß Anzeige erstattet.<BR \/><BR \/>Die Ermittler gehen dem Verdacht nach, dass der Mann für mehrere Vorfälle im Stadtteil Prati verantwortlich sein könnte. Mindestens sechs Menschen sollen in den vergangenen Tagen von Geschossen getroffen oder durch Schüsse gefährdet worden sein. Unter den Betroffenen waren mehrere Frauen und mindestens zwei Männer.<BR \/><BR \/>Besonders Aufsehen erregte der Fall der Schriftstellerin Cristina Stillitano. Die 49-Jährige wurde am Montag in der Via della Giuliana von einem Geschoss am Arm getroffen. Das Projektil durchdrang den Arm, die Frau musste im Krankenhaus behandelt werden.<BR \/><BR \/>Auch zuvor soll es in dem Viertel Prati zu ähnlichen Vorfällen gekommen sein. Eine Steuerberaterin wurde nach bisherigen Angaben am Unterschenkel getroffen. Zudem berichteten Geschäftsleute von Schüssen gegen Rollläden eines Restaurants und eines Juweliergeschäfts. Ein Mitarbeiter und der Besitzer eines Geschäfts sollen nur knapp einem Treffer entgangen sein, als sie vor dem Lokal eine Zigarette rauchten.<BR \/><BR \/>Nach dem Vorfall am Montag intensivierten die Carabinieri ihre Suche nach dem Schützen. Spezialisten der kriminaltechnischen Abteilung RIS untersuchten den Tatort und rekonstruierten mithilfe dreidimensionaler Aufnahmen die mögliche Flugbahn der Geschosse. In der Umgebung wurden mehrere Geschosse gefunden. Zudem entdeckten die Ermittler Spuren, die auf weitere ähnliche Vorfälle hindeuten könnten.<BR \/><BR \/>Parallel dazu überprüften die Beamten die Verkäufe von Luftdruckwaffen in Geschäften der Umgebung. Dabei stießen sie auf den Kauf eines entsprechenden Gewehrs Anfang September. Der Käufer wohnte in derselben Straße, in der die Schüsse abgegeben worden sein sollen. Die Ermittler konnten den Mann daraufhin identifizieren.<BR \/><BR \/>Nach seiner Aussage begaben sich die Carabinieri zu seiner Wohnung und stellten die mutmaßlich verwendete Waffe sicher. Nun soll geprüft werden, ob sie mit den gefundenen Geschossen und den bisherigen Vorfällen in Verbindung gebracht werden kann.<BR \/><BR \/>Für die Bewohner von Prati war die Serie von Schüssen besonders beunruhigend, weil zunächst weder ein klares Muster bei der Auswahl der Opfer noch der genaue Standort des Schützen erkennbar war. Die Carabinieri werteten Überwachungsvideos aus und befragten Anwohner und Geschäftsleute. Untersucht wurde unter anderem, ob die Schüsse aus einer Wohnung oder von einem fahrenden Fahrzeug abgegeben worden sein könnten.<BR \/><BR \/>Mit der Identifizierung des 50-Jährigen konzentrieren sich die Ermittlungen nun auf die Frage, ob er tatsächlich für die gesamte Serie verantwortlich ist. Auch ein möglicher Zusammenhang mit weiteren betroffenen Personen wird geprüft.