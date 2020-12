Mysteriöser Monolith in Neumarkt aufgetaucht

Auf dem Anwesen Baron Longo in Neumarkt funkelt seit letztem Wochenende ein 4 Meter hoher Monolith. Die Aufmerksamkeit ist groß. Doch was steckt genau dahinter? Eine Spurensuche in den Weinreben von Anton Longo.