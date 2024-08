Mysteriöser Tod von Aaron Engl: Ermittlungen gehen weiter

Um Licht in den mysteriösen Todesfall von Aaron Engl zu bringen, setzen die Ermittler auch auf die Technik: Informatiker suchen derzeit in den Handydaten des 24-Jährigen nach Spuren. Indes macht in Terenten ein Gerücht die Runde, das – falls es sich bestätigen sollte – die ursprüngliche Unfallthese stützen würde, allerdings durchaus mit Beteilung einer oder mehrerer Personen.