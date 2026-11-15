Während eines routinemäßigen Kontrollgangs wurde ein Mitarbeiter der Einrichtung Medienberichten zufolge auf die Frau aufmerksam, die regungslos im Dampfbad lag. Umgehend trug er sie ins Freie und alarmierte die Rettungskräfte, bevor er mit den Wiederbelebungsmaßnahmen begann. <BR \/><BR \/>Kurz darauf traf der Notarzt samt Sanitätern ein und führte die Rettungsversuche fort. Doch vergeblich: Für die Frau kam jede Hilfe zu spät. <BR \/><BR \/>Die Ermittlungen rund um den mysteriösen Todesfall wurden eingeleitet. Obwohl vermutet wird, dass die Frau das Bewusstsein verloren hat und in der Folge eines natürlichen Todes gestorben ist, soll eine Autopsie die genauen Umstände klären.