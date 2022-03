Im Jahr 2016 nahm sich der 56-jährige Mann das Leben. Er befand sich in einer psychiatrischen Einrichtung im Raum Verona und hatte gerade erfahren, dass der Kassationsgerichtshof die Verurteilung wegen Mordes zweiten Grades und damit auch die Strafminderung von 18 auf 10 Jahre aufgehoben hatte.Daher sollte Oberkofler ins Gefängnis zurückkehren und auf eine neue Entscheidung des Berufungsgerichts von Trient warten. Das Opfer war nach dem Angriff nicht wieder zu Bewusstsein gekommen und wurde in ein spezialisiertes Zentrum in Südtirol eingeliefert.Paul Johann Oberkofler hatte Steger mit einem Hammer erschlagen, weil sie sich von ihm trennen wollte. Nun ist auch die Frau nach 10 Jahren im Koma gestorben.

ansa