Nach 102 Tagen: Neuseeland meldet erstmals wieder Fälle

Premierministerin Jacinda Ardern sagte vor Journalisten, bislang sei unklar, wo sich die Infizierten angesteckt hätten. „Obwohl wir alle unglaublich hart gearbeitet haben, um dieses Szenario zu verhindern, haben wir es auch geplant und vorbereitet“, so Ardern. Am Mittwoch sollen deswegen die Kontaktbeschränkungen wieder verschärft werden.In Auckland mit knapp 1,7 Millionen Einwohnern sollen nun zunächst alle Schulen und alle nicht unbedingt notwendigen Geschäfte geschlossen werden. Zudem wurden die Menschen aufgefordert, Zuhause zu bleiben. Auswärtigen sei eine Reise in die Stadt vorerst verboten. Im Rest des Landes wurden Zusammenkünfte von mehr als 100 Menschen verboten. Der Lockdown soll zunächst für 3 Tage – von Mittwoch bis Freitag – gelten.Seit Beginn der Pandemie wurden in Neuseeland 1574 Fälle bestätigt, 22 Menschen starben in Verbindung mit Covid-19. Seit mehr als 3 Monaten gab es jedoch zuletzt keine lokalen Neuinfektionen mehr.

dpa/apa/reuters