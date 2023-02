Nach 12 Jahren: Nachtzug Rom-Innichen fährt wieder

Der Nachtzug sei ein wichtiger Schritt hin zu einer nachhaltigen Mobilität, welche sich laut aktuellen Erhebungen auch immer mehr Touristen wünschen, so Matthias von Wenzl, der Vorsitzende der Jungen Generation (JG) in Innichen.Der Intercity-Zug fährt freitags und samstags um 22.05 Uhr vom Bahnhof Roma Termini ab. In Südtirol hält der Zug in Bozen, Brixen, Franzensfeste, Bruneck und Toblach und erreicht den Bahnhof Innichen um 8.40 Uhr.Am Samstag und Sonntag fährt der Expresszug in umgekehrter Richtung ab Innichen um 19.18 Uhr. Jetzt liegt es daran, das Angebot auch weiter auszubauen, so werden weitere Verbindungen beispielsweise nach München Cortina oder Venedig, gegebenfalls auch mittels Bus, angestrebt. Eine nachhaltige Transformation kann nur gelingen, wenn durch die Destination sinnvolle Alternativen geschaffen werden, die schlussendlich auch angenommen werden, so Matthias von Wenzl abschließend.