„Es ist vorbei. Nach 13 Jahren ist endlich alles vorbei“: Mit diesen Worten reagierte Busetto auf die Entscheidung der Richter. Am Freitag öffnete sich für die 64-Jährige nach Jahren der Ungewissheit die Gefängnistür. Das Berufungsgericht von Trient gab dem Antrag ihrer Anwälte Alessandro Doglioni und Stefano Busetto auf Wiederaufnahme des Verfahrens statt. Damit ist der Weg frei für eine erneute juristische Prüfung eines Mordurteils, das das Leben der Frau fast anderthalb Jahrzehnte lang bestimmt hat. <BR \/><BR \/>Der Fall reicht zurück bis zum 20. Dezember 2012. An diesem Tag wurde die 87-jährige Lida Taffi Pamio tot in ihrer Wohnung in Mestre aufgefunden. Die Frau war brutal ermordet worden. Monica Busetto, damals als Pflegekraft tätig und eine Nachbarin der Getöteten, geriet ins Visier der Ermittler. Ein Jahr später wurde sie festgenommen. Das wichtigste Beweisstück schien eine Halskette zu sein, die in ihrer Wohnung gefunden worden war. Darauf sollte DNA der Getöteten nachgewiesen worden sein. <BR \/><BR \/>Im Dezember 2014 wurde Busetto zu 24 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Später bestätigte der Kassationsgerichtshof das Urteil und setzte die Strafe auf 25 Jahre fest. Doch schon bald bekam der Fall eine überraschende Wendung: Susanna Lazzarini, die im Zusammenhang mit dem Mord an einer älteren Frau festgenommen worden war, gestand Anfang 2016 auch die Tötung von Lida Taffi Pamio. Zunächst erklärte sie mehrfach, allein gehandelt zu haben. Erst bei einer späteren Vernehmung brachte sie auch Busetto ins Spiel. Ihre Aussagen änderten sich dabei mehrfach und widersprachen sich teilweise.<BR \/><BR \/>Trotz erheblicher Zweifel an der Glaubwürdigkeit dieser Darstellung blieb die DNA-Spur an der Halskette das entscheidende Argument gegen Busetto. Im März 2016 kam sie zunächst frei, nachdem Lazzarini die Tat gestanden hatte. Doch im November desselben Jahres folgte der nächste Schock: Busetto wurde erneut zu lebenslanger Haft verurteilt und musste zurück ins Gefängnis. Seitdem kämpfte sie darum, die vermeintlich unwiderlegbare DNA-Spur zu entkräften. Die Verteidigung vertrat stets die These, dass das genetische Material durch eine Kontamination mit anderen, blutverschmierten Beweisstücken auf die Halskette gelangt sein könnte. Tatsächlich hatte eine erste genetische Untersuchung keinerlei DNA-Spuren auf dem Schmuckstück festgestellt. Erst eine spätere Analyse im Labor der Kriminalpolizei in Rom wies eine winzige Menge nach: gerade einmal drei Pikogramm. <BR \/><BR \/>Die Verteidigung ließ nicht locker. Die venezianische Genetikerin Lucia Bartoloni stellte die sachgerechte Aufbewahrung der Beweisstücke und die Reinigung des Labors infrage. Zusätzliche Zweifel ergaben sich durch Recherchen der Fernsehsendung „Le Iene“: Angehörige des Mordopfers fanden alte Fotografien aus den 1980er-Jahren, auf denen die Verstorbene eine Halskette trug, die deutlich länger erschien als das bei Busetto sichergestellte Schmuckstück. Während die ursprüngliche Kette auf 68 bis 72 Zentimeter geschätzt wurde, maß das beschlagnahmte Exemplar lediglich 58 Zentimeter. Für die Verteidigung ein entscheidender Hinweis darauf, dass es sich möglicherweise gar nicht um dasselbe Schmuckstück handelte.<BR \/><BR \/>Die Staatsanwaltschaft blieb bei ihrer bisherigen Position und sprach sich erneut gegen eine Wiederaufnahme des Falles aus. Sie sah keine Verstöße gegen die geltenden Vorschriften bei der Behandlung der Beweisstücke. Die Richter entschieden jedoch zugunsten des Antrags der Verteidigung.<BR \/><BR \/>Für Busetto beginnt damit ein neues Kapitel. Nach Jahren hinter Gittern kann sie erstmals wieder an ein Leben außerhalb der Gefängnismauern denken. „Nach 14 Jahren Arbeit haben wir die Wahrheit erreicht“, sagte Doglioni nach der Entscheidung. Busetto selbst sei völlig überwältigt gewesen und habe zunächst kaum glauben können, dass sie tatsächlich frei sei.<BR \/><BR \/>Für Busettos Anwälte steht fest: Die Haft hätte ihrer Mandantin schon vor Jahren erspart bleiben können. Der Fall wirft damit erneut grundlegende Fragen über die Zuverlässigkeit forensischer Beweise und mögliche Fehlurteile in der italienischen Justiz auf. Für Monica Busetto aber zählt zunächst nur eines: Sie ist wieder frei.