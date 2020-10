Nach 20 Jahren Freundschaft: 230.000 Euro von Seniorin ergaunert

Der 49-jährige Bozner, der nun einer Sozial-Genossenschaft vorsteht und eine eigene Firma betriebt, war von der Bank entlassen worden, weil festgestellt wurde, dass er Geld von den Konten der Bankkunden abgehoben hatte. Schon in der Vergangenheit war er mit dem Gesetz in Konflikt geraten, weil er sich eine große Summe Geld von einer älteren Frau angeeignet hatte.Aktuelle Ermittlungen ergaben, dass der 49-Jährige der Seniorin, mit der er schon seit 20 Jahren befreundet war, im Zeitraum von 2010 bis 2017 insgesamt 230.000 Euro auf betrügerische Weise abnehmen konnte. Die Frau hatte ihn mit der Verwaltung ihrer Ersparnisse beauftragt, nachdem der Mann ihr gewinnbringende Investitionen versprochen hatte. So war er in den Besitz ihrer Zugangsdaten für das Internetbanking gelangt und konnte das Konto der Seniorin innerhalb weniger Monate leer räumen.Um diese Tat zu verschleiern, legte der Betrüger der Dame immer wieder gefälschte Kontoauszüge vor, die ihr hohe Gewinne vorgaukeln sollten. Die Fälschungen wurden ihm von seinem 55-jährigen Komplizen aus Meran zugespielt.Im Laufe der Ermittlungen konnte die Finanzpolizei außerdem zahlreiche Beweise sicherstellen, die einen 2. Betrugsfall belegen. Bei einer Durchsuchung im Wohnsitz des Ex-Bankangestellten wurden gefälschte Steuerdokumente und Belege gefunden, die ihm den Erhalt öffentlicher Gelder ermöglichen sollten.Durch die Vorlage gefälschter Rechnungen für Güter und Dienstleistungen, die der Mann nie erhalten hatte, erhielt er zwischen 2013 und 2019 widerrechtlich insgesamt 102.000 Euro von der Provinz für seine Firmen. So hatte er etwa Spesenrückvergütungen für Messen erhalten, an denen er gar nicht teilgenommen hatte. Auch Geld für Autos und Software, die er nie gekauft hatte, ließ sich der Mann nach Vorlage gefälschter Zahlungsbescheide auszahlen.Aufgrund dieser beiden Betrugsfälle wurden der 49-Jährige und sein Komplize nun angezeigt. Die 102.000 Euro, die er von der Provinz erhalten hatte, wurden von der Finanzpolizei beschlagnahmt.

pho