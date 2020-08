Nach 32 Tagen Quarantäne: Landesrat Widmann negativ getestet

Nach 32 Tagen häuslicher Isolation auf seinem Hof in Afing hat Gesundheitslandesrat Thomas Widmann am Mittwochabend die erste gute Nachricht aus dem Labor für Virologie erhalten, wie das Tagblatt „Dolomiten“ am Donnerstag berichtet.