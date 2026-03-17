Der Roller der Rentnerin Pinuccia Carzaniga aus Usmate Velate (Provinz Monza-Brianza) wurde 1993 gestohlen und nun bei einem Polizeieinsatz in Crotone in Kalabrien entdeckt.<BR \/><BR \/>Die Frau erhielt einen überraschenden Anruf von den Carabinieri: „Wir haben Ihr Moped gefunden.“ Zunächst habe sie an einen Scherz gedacht, sagte Carzaniga gegenüber Medien. Der Roller sei ihr vor mehr als 30 Jahren vor dem Haus gestohlen worden. <BR \/><BR \/>Der „Ciao“ war für sie ein wichtiger Begleiter im Alltag. Mit dem kleinen Motorroller brachte sie ihre Tochter zur Schule oder fuhr zur Arbeit. „Ich habe ihn immer abgeschlossen – außer an diesem einen Tag“, erinnerte sie sich. Kurz darauf sei das Fahrzeug verschwunden. Sie erstattete damals Anzeige bei den Carabinieri in Arcore. <BR \/><BR \/>Der Roller wurde Ende 2024 bei einer Razzia in einem Lager mit mutmaßlich gestohlener Ware in der Provinz Crotone entdeckt. Mehrere Personen wurden dabei wegen verschiedener Delikte, darunter Hehlerei, festgenommen. Anhand der Fahrgestellnummer konnten die Ermittler schließlich die ursprüngliche Besitzerin ermitteln.<h3>\r\nRoller fahrtüchtig, aber Besitzerin will ihn nicht zurück<\/h3>Theoretisch hätte Carzaniga ihr Fahrzeug zurückerhalten können. Doch die Kosten für Transport und Lagerung wären hoch gewesen. Außerdem sei sie heute nicht mehr die junge Frau von damals, sagte sie. Dabei soll der Roller noch immer in erstaunlich gutem Zustand und sogar fahrbereit gewesen sein. <BR \/><BR \/>„Stellen Sie sich vor, ich hätte ihn in Crotone abgeholt und wäre damit ganz Italien hinaufgefahren“, scherzte die Rentnerin. „Wie lange hätte das gedauert – zwei Wochen? Und wie viel Benzin hätte ich dafür gebraucht?“