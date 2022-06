Nach 52 Jahren: Bergschuh von Günther Messner gefunden

Reinhold Messer teilt in einem Instagram-Eintrag mit: „Vorige Woche ist der zweite Bergschuh meines Bruders Günther am Fuss des Gletschers Diamir von Einheimischen gefunden worden. Nach 52 Jahren. Die Tragödie des Nanga Parbat bleibt für immer, so wie Günther“, so Messner, der eine Foto des Bergschuhs veröffentlicht.Der Schuh ist in erstaunlich gutem Zustand. Günther Messner ist am 29. Juni 1970 im Alter von 24 Jahren beim Abstieg des Berges ums Leben gekommen.2005 wurde Günthers Leiche mit einem einzigen Bergschuh gefunden. Reinhold Messner war in die Region des Nanga Parbat zurückgekehrt, um den verstorbenen Bruder einzuäschern.„Man hat mich als Brudermörder gebrandmarkt, um der Ehre und dem Geld nachzugehen. Es handelt sich um ein echtes Vergehen“, hatte mit Bedauern Reinhold Messner gesagt, als er damals von seiner Reise zurückkehrte.„Der Fund dieses Bergschuhs beweist nun ohne Zweifel, dass Günther beim Abstieg gestorben ist und nicht beim Aufstieg von mir verlassen wurde“, fügt Messner hinzu.