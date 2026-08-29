Nach 53 Jahren wurde die Schmetterlingsart Südliche Flockenblumen-Grünwidderchen (Jordanita budensis) in Matsch wiederentdeckt, erklären Naturforscher in einer Aussendung. 1973 wurde die Art am Eingang des Matschertales vom Südtiroler Schmetterlingsforscher Fred Hartig gefunden. <BR \/><BR \/>Das besondere: Das Vorkommen der Art galt im zentralen Ostalpenraum als äußerst unwahrscheinlich. Der gefundene Schmetterling wurde von Spezialisten des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum in Innsbruck bestimmt, darunter war der Schmetterlingsforscher Gerhard Tarmann.<BR \/><BR \/>Seither suchte Tarmann in Matsch nach weiteren Exemplaren und nach 53 Jahren waren seine Anstrengungen mit Erfolg gekrönt. Bei einer gemeinsamen Exkursion mit dem Malser Biologen Joachim Winkler, konnten im Bereich des Ackerwaals nördlich von Matsch ein Weibchen und ein Männchen dieser seltenen Art wiederentdeckt werden. Wie weiters in der Aussendung erklärt wird, sei der Obervinschgau mit 1.000 Schmetterlingsarten eine der biodiversesten Gebiete Europas.