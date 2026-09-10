Die gebürtige Wienerin mit Wurzeln in Bosnien und Herzegowina hatte sich 2024 zuerst den Titel der Miss Vienna gesichert und wurde im selben Jahr zur schönsten Frau Österreichs gekrönt. Da seither kein weiterer Wettbewerb stattgefunden hatte, trug sie die Krone bis zuletzt. <h3>Sieben schwere Operationen am Herzen<\/h3>Hinter dem strahlenden Lächeln der jungen Lehramtsstudentin steckte von Geburt an ein schwerer gesundheitlicher Kampf. Lucia kam mit einem angeborenen Herzklappenfehler zur Welt. Insgesamt sieben schwere Herzoperationen prägten ihr kurzes Leben. Bereits als 13-Jährige musste sie auf dem Operationstisch reanimiert werden. <BR \/><BR \/>Trotz dieser Schicksalsschläge verlor sie nie ihre Lebensfreude. Erst im vergangenen Winter stand ihr der siebte und letzte große Eingriff bevor. Damals meldete sie sich noch sichtlich erleichtert auf Instagram zu Wort und hoffte glücklich auf eine „jahrelange Pause“ von den medizinischen Eingriffen. Die genaue Todesursache wurde bisher nicht offiziell bestätigt. <h3>\r\nStimme für herzkranke Kinder<\/h3>Mitleid wollte die 22-Jährige nie. Stattdessen nutzte sie ihre Krone und Reichweite, um anderen Mut zu machen. Als Botschafterin arbeitete sie eng mit dem Verein Herzkinder Österreich zusammen, um auf das Schicksal betroffener Familien und Kinder aufmerksam zu machen. <BR \/><BR \/>Der Verein zeigte sich zutiefst erschüttert: „Lucia war eine junge Frau, die wusste, was es bedeutet, mit einem angeborenen Herzfehler aufzuwachsen, Operationen zu überstehen und dennoch ihren eigenen Weg mit Mut und Freude zu gehen“. Auch die Leitung von Mission Austria nahm unter großer Bestürzung Abschied von einer „wundervollen jungen Frau“, die immer Teil der Missen-Familie bleiben wird.