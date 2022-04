Nach 921 Tagen Bauzeit: Heimstätte des FC Südtirol erstrahlt in neuem Glanz Nach 921 Tagen Bauzeit: Heimstätte des FC Südtirol erstrahlt in neuem Glanz

Die Voraussetzungen sind da: Ein nahezu perfekter Rasen, ein frisch renoviertes Stadion und voll besetzte Tribünen. Der FC Südtirol wird am Samstag endlich ohne lästige Baugerüste und Baumaschinen in Bozen spielen können. Und das vor so vielen Zuschauern wie nie zuvor. Nach 921 Tagen Baustelle erstrahlt die Heimstätte des FC Südtirol im neuen Glanz.