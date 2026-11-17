Nußdorf-Debant – „Wir kamen nicht nach Österreich, um bessere Wohnverhältnisse zu finden. Unser wichtigster Beweggrund war die Gesundheit und Entwicklung unseres ältesten Sohnes Saba.“ Das schreibt die georgische Mutter, die mit ihrem Ehemann und ihren drei Söhnen am 9. November 2026 aus Tirol abgeschoben worden war. <BR \/><BR \/>Bisher war nur wenig bekannt über die Familie. Der Vater hatte eine gute Arbeitsstelle bei einer Osttiroler Firma, ein Kind besuchte den Kindergarten in Nußdorf-Debant.<h3>\r\nEin Brief füllt die Lücken<\/h3>Der Brief aus Georgien, den die Mutter der abgeschobenen Familie schrieb, füllt die Lücken. Er beginnt so: „Mein Name ist Ana Namoradze, ich bin georgische Staatsbürgerin. Ich wende mich an Sie als Mutter von drei minderjährigen Kindern, als Mensch, der fast drei Jahre in Österreich gelebt, für die Gesundheit und Zukunft seiner Kinder gekämpft, sich um Integration bemüht und schließlich gemeinsam mit seiner Familie ohne jede Vorbereitung aus einem Land abgeschoben wurde, das wir bereits als unser Zuhause empfunden hatten.“<BR \/><BR \/>Ana Namoradze erzählt von den großen Sorgen um Sohn Saba, der an Autismus leidet. „Jahrelang hatten wir in Georgien versucht, für ihn geeignete Hilfe zu finden. Aus eigener Kraft und mit unseren eigenen finanziellen Mitteln suchten wir nach Fachärzten, Kindergärten, Schulen und Therapiemöglichkeiten. Wir gaben unsere über Jahre angesparten Ersparnisse aus und verkauften schließlich sogar unsere Eigentumswohnung. Doch leider verschlechterte sich sein Zustand.“<BR \/><BR \/>Am 11. Juli 2024 stellte die Familie in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz. Damals bestand die Familie aus vier Personen: Ana, ihr Ehemann Nikolozi Zamtreuli und den beiden Söhnen Saba und Demetre. „Es war der verzweifelte Versuch von Eltern, für ihr Kind eine Umgebung zu finden, in der seine Situation verstanden wird und in der es sich weiterentwickeln kann“, schreibt die Mutter.<BR \/><BR \/>Erst lebte die Familie in Unterkünften in Wien, Villach und Zirl. Am 9. September 2024 kamen sie nach Lienz. Ana Namoradze: „Dort hatten wir zum ersten Mal das Gefühl, dass sich unser Leben wieder ordnen könnte. Mein Mann tat alles, was er konnte, um für unsere Familie zu sorgen. Unser Ziel war von Anfang an klar: Wir wollten die Sprache lernen, arbeiten, von unserem eigenen Einkommen leben und für unsere Kinder ein stabiles Umfeld schaffen – insbesondere mit einer angemessenen und gut funktionierenden medizinischen Versorgung.“<BR \/><BR \/>Sohn Saba, mittlerweile ein Teenager, konnte die Sonderschule in Lienz besuchen, erhielt eine Diagnose und einen Behindertenpass. „Die Sonderschuldirektorin begegnete Saba mit einer Aufmerksamkeit, Geduld und Wärme, die Eltern niemals vergessen. Die Schule war für ihn nicht mehr nur eine Bildungseinrichtung – sie wurde zu einem sicheren Ort, an dem er so angenommen wurde, wie er war. In Österreich war er zum ersten Mal Teil einer Umgebung, in der man ihn nicht als Problem betrachtete.“<h3>\r\nErst ging es aufwärts<\/h3>Zum ersten Mal nach langer Zeit ging es für die Familie aufwärts. Der kleinere Sohn Demetre konnte in Nußdorf-Debant in den Kindergarten gehen, Vater Nikolozi fand eine gute Stelle in einem handwerklichen Betrieb. Gleichzeitig begannen sie, Deutsch zu lernen. „Wir besuchten Sprachkurse und lernten zusätzlich online mit Unterstützung einer georgischen Lehrerin. Jeden Tag versuchten wir, die Sprache im Alltag anzuwenden: in der Schule, im Kindergarten, beim Arzt und bei verschiedenen Behörden und Einrichtungen.“<BR \/><BR \/>Am 5. Dezember 2025 wurde der dritte Sohn, Vache, in Österreich geboren. Die Mutter schreibt: „Nach seiner Geburt kam es zu ernsthaften gesundheitlichen Komplikationen. Er verbrachte neun Tage auf der Intensivstation. Die Ärzte behandelten ihn wegen einer Sepsis und Problemen mit dem Blutzuckerspiegel. Bei unserem Säugling wurde eine Entwicklungsverzögerung festgestellt. <BR \/><BR \/>Nach Einschätzung der medizinischen Fachkräfte benötigte Vache eine langfristige Fortsetzung der Behandlung und seiner Entwicklungsförderung.“Dann ging es Schlag auf Schlag. Es folgten eine Gerichtsverhandlung, eine erste negative Entscheidung, und später der 9. November 2026. „Ein Tag, der unser Leben veränderte. Ein Tag, den wir niemals vergessen werden“, schreibt Ana Namoradze. Es klopfte an der Wohnungstür, acht Polizeibeamte seien davor gestanden. „Die Polizei teilte uns mit, dass wir höchstens zwei Stunden Zeit hätten, das Haus zu verlassen. Unser gesamtes Leben, das wir uns in fast drei Jahren aufgebaut hatten, mussten wir in fünf Koffer packen.“<BR \/><BR \/>„Die Kinder waren verängstigt. Sie mussten unter den Augen der bewaffneten Polizeibeamten eine warme Mahlzeit essen. Anschließend umstellten uns die Beamten und brachten uns in ein Polizeifahrzeug.“Szenenwechsel: Heute ist die Familie wieder in Georgien und lebt bei den Eltern der Mutter. „Wir haben unser Zuhause, unsere Arbeit, unseren Alltag, unsere Stabilität und die menschlichen Beziehungen verloren, die wir über all diese Jahre aufgebaut hatten. Wir hatten es geschafft, vollständig unabhängig vom Staat zu leben. Dazu gehörte auch, dass wir selbst für unsere Krankenversicherung aufkamen. Doch das Schwerste ist, dass unsere Kinder jene Umgebung verloren haben, in der sie sich sicher fühlten.“<BR \/><BR \/>„Wir kamen mit Hoffnung nach Österreich. Wir arbeiteten, lernten, lebten, bemühten uns um Integration und glaubten, für unsere Kinder eine bessere Zukunft geschaffen zu haben. Heute wünsche ich mir nur eines: dass unsere Geschichte gehört wird, dass die Situation unserer Kinder gesehen wird und dass die Frage, warum wir gehen mussten, beantwortet wird.“