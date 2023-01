Nach Arbeitsleben nur Sozialrente

Kein Einzelfall im Land

„Ich habe 21 Jahre lang im Gastgewerbe gearbeitet und war nur ein Jahr davon auch versichert“, erzählt die Frau. Nein, Mindestrente erhalte sie keine, sagt sie. „Ich bekomme jetzt noch bis Herbst eine Zivilinvalidenrente von monatlich 345 Euro“, sagt sie. Ihr Mann, ebenfalls bereits in Pension, bekomme eine Rente von monatlich 1300 Euro.„Wir haben eine beeinträchtigte Tochter, die zwar arbeitet, aber auch nicht viel verdient und der wir finanziell helfen müssen“, berichtet die 67-Jährige. Dazu komme noch der Kredit für den Hausbau, der noch immer abzustottern ist. „Zusammen mit den Fixkosten für Strom, Heizung, Telefon und Lebensmittel wird es da Monat für Monat ganz schön eng“, erzählt die Frau. „Und bei den Sozialleistungen des Landes fallen wir überall durch.“Die ohnehin schon angespannte finanzielle Situation dürfte sich für die Frau aus dem Pustertal noch weiter zuspitzen. „Bis zum 67. Lebensjahr, dem Erreichen des Renteneintrittsalters, zahlt nämlich das Land die Zivilinvalidenrente. Danach geht diese aufs NIFS/INPS über“, erklärt der Rentenexperte und SVP-Landtagsabgeordnete Helmuth Renzler. „Damit wird diese Rente zu einer Sozialrente, also zu einer Fürsorgeleistung.“ Für die müsse dann ein eigener Antrag gestellt werden. Wie hoch die Leistung dann ausfalle, werde neu berechnet und hänge auch vom Einkommen des Gatten ab. Im Fall der Frau aus dem Pustertal bestehe aufgrund der Rente des Ehemannes die Gefahr, dass sie sogar weniger bis gar nichts mehr erhalte, so Renzler.Dass die Frau nicht einmal die Mindestrente erhalte, sei klar. All jene, die ab 1996 in ein Arbeitsverhältnis eingetreten sind, müssen dafür nämlich mindestens 5 Versicherungsjahre aufweisen. „Und von diesen müssen 3 in den letzten 5 Jahren vor dem Renteneintritt liegen“, so Renzler. Die Frau aus dem Pustertal ist bei weitem kein Einzelfall im Land. Vor allem früher seien nämlich längst nicht alle Arbeitsverhältnisse gemeldet worden.Dass „ein Leben mit 600 Euro in Südtirol schwierig bis fast unmöglich ist“, ist sich Soziallandesrätin Waltraud Deeg durchaus bewusst. Dennoch sei es wenig zielführend, allen Mindestrentnern automatisch eine Hilfe zukommen zu lassen. „Denn immer, wenn das Land was draufgibt, wird das vom NISF/INPS als Einkommen berechnet und hat Abzüge zur Folge“, sagt sie. „Um die Treffsicherheit zu erhöhen, braucht es einen zweiten Indikator, wie die EVEE oder ISEE.“Nur weil jemand die Mindestrente beziehe, sage das noch nichts über seine Vermögensverhältnisse aus, so Deeg. Es gebe eine Reihe von Hilfsangeboten vom Land. „Nur vielfach schämen sich diese Menschen, um Unterstützung anzusuchen. Lieber sparen sie beim Essen, drehen die Heizung herunter oder verzichten gar auf Medikamente“, so die Landesrätin. Mit regelmäßigen Besuchen bei diesen Menschen und entsprechender Nachbarschaftshilfe könne schon viel Leid und Armut gelindert werden.