Der 23-jährige Vinschger war in Matrah, einer traditionsreichen Hafenstadt nahe der Hauptstadt Maskat, für eine in der Schweiz ansässige Seilbahnmontage-Firma tätig.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1269039_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Am Freitag kam es bei den Ar<?TrVer>\r\nbeiten am Seilbahn-Projekt „Muttrah Cable Car“ zum tragischen Zwischenfall. Ersten Informationen zufolge soll eine Konstruktion eingestürzt sein. Piffrader und ein weiterer Arbeiter, ein Mann aus Pakistan, zogen sich dabei tödliche Verletzungen zu <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/23-jaehriger-vinschger-stirbt-bei-arbeitsunfall-im-oman" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet)<\/a>. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1269042_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n„Trauer ist riesengroß“<\/h3>Die Nachricht vom Tod des jungen Mannes verbreitete sich in seinem Heimatort St. Valentin auf der Haide (Gemeinde Graun) wie ein Lauffeuer. „Die Trauer ist riesengroß, die ganze Gemeinde trauert mit den Angehörigen. Wir von der Gemeindeverwaltung sprechen unser aufrichtiges Beileid aus“, betont Bürgermeister Franz Prieth. <BR \/><BR \/>Um René trauern seine Eltern, seine Schwester, seine Freundin, seine Großeltern, weitere Verwandte sowie zahlreiche Freunde und Bekannte.