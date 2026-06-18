Der Vorfall ereignete sich vergangenen Donnerstag am kleinen Montiggler See. Der 72-Jährige verlor beim Schwimmen offenbar plötzlich das Bewusstsein und konnte sich nicht mehr über Wasser halten. Zwei deutsche Touristen bemerkten den reglosen Körper des Mannes im See und schritten umgehend ein. Sie brachten den Mann ans Ufer, wo umgehend Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet wurden.<BR \/><BR \/>Wenig später trafen die Rettungskräfte des Weißen Kreuzes sowie die Besatzung des Notarzthubschraubers Pelikan 1 ein. Der Mann konnte schließlich erfolgreich reanimiert werden. Anschließend wurde er in kritischem Zustand ins Krankenhaus nach Bozen geflogen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1325358_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Am Dienstag dann die traurige Gewissheit: Trotz der Bemühungen der Ärzte konnte sein Leben nicht gerettet werden. Der 72-Jährige erlag den Folgen des Badeunfalls.<BR \/><BR \/>Silla Suffritti lebte zuletzt in Girlan. Der pensionierte Telecom-Mitarbeiter war in Bozen kein Unbekannter. Seine Eltern führten viele Jahre lang ein Lebensmittelgeschäft in der Reschenstraße. Die Trauerfeier findet am Freitag um 11 Uhr in der Abschiedshalle des Friedhofs von Bozen statt.