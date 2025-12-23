<a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-badeunglueck-zustand-des-kindes-4-weiter-kritisch" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet<\/a>, war es am Montag vergangener Woche im erst vor wenigen Wochen eröffneten Hallenbad „Curunes“ zu einem medizinischen Notfall gekommen.<BR \/><BR \/>Ein vierjähriges, einheimisches Kind musste reanimiert werden. Anschließend wurde es ins Bozner Krankenhaus transportiert, wo es intensivmedizinisch behandelt wurde. <BR \/><BR \/>Trotz aller Bemühungen der Ärzte ist der Bub am gestrigen Montag im Bozner Krankenhaus verstorben.<BR \/><BR \/>Es ist der zweite Todesfall eines Kindes binnen weniger Tage, der das Vinschgau erschüttert: Erst am Freitag war es in Laatsch (Gemeinde Mals) zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Der zehnjährige Jan Adam verlor dabei sein Leben ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-tragoedie-von-laatsch-riesige-trauer-um-den-kleinen-jan-10" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet<\/a>).