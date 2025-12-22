<a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/graun-ermittlungen-nach-tragischem-unglueck-im-hallenbad" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet<\/a>, war es am vergangenen Montag im erst vor wenigen Wochen eröffneten Hallenbad „Curunes“ zu einem medizinischen Notfall gekommen.<BR \/><BR \/>Ein vierjähriges, einheimisches Kind musste reanimiert werden. Es befindet sich auf der Intensivstation des Bozner Spitals. <BR \/><BR \/>Aus dem Regionalkrankenhaus hieß es dazu gestern, dass der Zustand des kleinen Kindes unverändert kritisch sei und sich die Ärztinnen und Ärzte der Prognose enthalten.