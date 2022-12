Nach Bärenattacke: Opfer wird von der Provinz Trient entschädigt

Metlicovec hatte von der Provinz Trient 68.000 Euro Schadensersatz gefordert ( STOL hat berichtet ). Die Zivilklage wurde aber vom Gericht in Trient zurückgewiesen. Im Urteil wurde der Angriff des Bären als zufälliges Ereignis bezeichnet, da die Provinz alle notwendigen Maßnahmen ergriffen hätte, um eine Aggression durch den Bären zwar nicht zu verhindern, aber zu mindest zu vermeiden.Metlicovec, der bei dem Angriff schwer am Arm verletzt wurde und nun zu 15 Prozent invalide ist, legte zwar Berufung ein, noch im Laufe der Anhörung wurde aber eine finanzielle Einigung zwischen den beiden Parteien erzielt.Die Bärin KJ2, die Metlicovec angegriffen hatte, wurde von Beamten der Forstwache Mitte August 2017 in der Gegend um den Bondone erlegt.Zuletzt wurde im August 2020 der 24-jährige Carabiniere Diego Balasso bei einer Bärenattacke in Andalo im Trentino schwer verletzt. In einem Interview mit dem Online-Portal „L'Adige“ schilderte der Mann wenige Tage später die dramatischen Minuten und den Kampf um Leben und Tod. Lesen sie hier mehr dazu.