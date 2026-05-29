Von der Unterbrechung betroffen ist der Bereich zwischen Brixen, Bruneck und dem Gadertal. Dort kommt es derzeit zu Einschränkungen der Dienste. Laut der Infranet AG wurde eine Hauptleitung bei Grabungsarbeiten in St. Lorenzen durchtrennt. <BR \/><BR \/>Infranet habe sich unmittelbar nach Bekanntwerden des Vorfalls aktiviert. Techniker seien bereits vor Ort, um den Schaden zu beheben und die betroffenen Dienste wiederherzustellen.<BR \/><BR \/>Nach einer ersten Einschätzung der Schäden wird derzeit davon ausgegangen, dass die Wiederherstellung der Dienste innerhalb von 23 Uhr erfolgen kann.